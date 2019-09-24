Національний банк скасував обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами.
Дивися повний текст В Україні скасовано обмеження на купівлю іноземної валюти.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 15:06
В Україні скасовано обмеження на купівлю іноземної валюти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні скасовано обмеження на купівлю іноземної валюти.
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:59
"• переважна більшість операцій фізичних осіб з купівлі іноземної валюти здійснюється на суми, менші за 150 тис. грн;".
забыли добавить "и мимо банков".
Но такая "мелочь" может изменить баланс в пользу банков из-за онлайн-обмена.
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