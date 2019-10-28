Національний банк скасував обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами.
Дивися повний текст В Україні скасовано обмеження на купівлю іноземної валюти.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 15:06
В Україні скасовано обмеження на купівлю іноземної валюти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні скасовано обмеження на купівлю іноземної валюти.
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:59
"• переважна більшість операцій фізичних осіб з купівлі іноземної валюти здійснюється на суми, менші за 150 тис. грн;".
забыли добавить "и мимо банков".
Но такая "мелочь" может изменить баланс в пользу банков из-за онлайн-обмена.
Додано: Сер 30 жов, 2019 19:14
slonslon, местные комментаторы в соседней теме совсем недавно упорно утверждали, что переходить с использования обменников налички на онлайн-обмен никакого смысла. И курсы хуже и комиссии заоблачные. На моё попискивание, что я вижу несколько иное, мне сказали, что я предвзят и живу в каком-то не том мире
Додано: Чет 31 жов, 2019 01:12
Мимо банков вы можете обменять свои 75 тыс грн на то, что вам скажут курс доллара на текущий момент. И все будет правильно, если вы подпишете договор не читая (это часто случается).
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Чет 31 жов, 2019 02:11
Крупнейшая одесская точка обмена наличной валюты называется "Промрынок 7й км" и если там кто-то даже просто предложит какой-то договор, то надо не договор читать, а смываться от такого человека потому, что с ним явно что-то не так. И именно потому, что, в случае чего, там бьют не по договору, а по почкам, менялы работают без кидания.
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