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Гончарук пояснив, що наблизить
"європейську інтеграцію у...

Гончарук пояснив, що наблизить "європейську інтеграцію у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 15:17

Гончарук пояснив, що наблизить "європейську інтеграцію у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Гончарук пояснив, що наблизить \"європейську інтеграцію у сфері енергобезпеки\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 15:17

А вот Миллер просил перевести на русский эту постанову:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1388-15#n12
tatarinov09101985
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