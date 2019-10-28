Про це на брифінгу заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Гончарук пояснив, що наблизить \"європейську інтеграцію у сфері енергобезпеки\".
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Додано: Сер 30 жов, 2019 15:17
Гончарук пояснив, що наблизить "європейську інтеграцію у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук пояснив, що наблизить \"європейську інтеграцію у сфері енергобезпеки\".
Додано: Сер 30 жов, 2019 15:17
А вот Миллер просил перевести на русский эту постанову:
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