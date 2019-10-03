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Рада заборонила вирубку лісу на схилах Карпат
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Додано: Сер 30 жов, 2019 16:04
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)". Відповідний законопроєкт №0873 підтримав 301 народний депутат при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 16:05
...незаконную добычу янтаря ВР уже "отменила"??.. какой смысл в этих постановлениях любых Органов, если НЕ конкретных репрессивных мер?!!.. как рубили, так и будут рубить, пока хотя бы 50% от теперяшних "рубщиков" не "посадят на кол"!!!...
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maestro71
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Додано: Сер 30 жов, 2019 16:37
maestro71
Поддерживаю!!! Как увидела, что оставляют после себя копатели янтаря с землей - плакать захотелось!!! хоть бы ямы зарывали да деревья сажали! Изуродовали землю!!!
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Галина441
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