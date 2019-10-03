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Рада заборонила вирубку
лісу на схилах Карпат

Рада заборонила вирубку лісу на схилах Карпат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:04

Рада заборонила вирубку лісу на схилах Карпат

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)". Відповідний законопроєкт №0873 підтримав 301 народний депутат при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:05

...незаконную добычу янтаря ВР уже "отменила"??.. какой смысл в этих постановлениях любых Органов, если НЕ конкретных репрессивных мер?!!.. как рубили, так и будут рубить, пока хотя бы 50% от теперяшних "рубщиков" не "посадят на кол"!!!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:37

maestro71

Поддерживаю!!! Как увидела, что оставляют после себя копатели янтаря с землей - плакать захотелось!!! хоть бы ямы зарывали да деревья сажали! Изуродовали землю!!!
Галина441
 
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