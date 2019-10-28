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Дубілет розповів, як в уряді
планують боротися з...

Дубілет розповів, як в уряді планують боротися з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:08

Дубілет розповів, як в уряді планують боротися з...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в уряді запустии проект, у рамках якого спробують знову зробити ринки сигарет та алкоголю "білими".

Дивися повний текст Дубілет розповів, як в уряді планують боротися з тіньовим обігом сигарет і алкоголю.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:09

Харьков Конный рынок, пару лотков с контрабандными сигаретами работают постоянно. Место бойкое проходное, ментам аваковским платят за крышу. Что вам еще надо????
yuluk
 
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