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Ціна газу для населення за останні сім місяців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:34
Пропонуємо до обговорення:
За жовтень 2019 року ціна газу для населення знизилася майже на 5%, а в цілому зниження ціни на газ за останні сім місяців досягло 35%.
Дивися повний текст Ціна газу для населення за останні сім місяців зменшилась на 35% - Герус
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Додано: Сер 30 жов, 2019 16:34
это бесстыже подается как плюсик зеленым?
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skrypnik_ruslan
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