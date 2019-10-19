RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціна газу для населення
за останні сім місяців...

Ціна газу для населення за останні сім місяців...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:34

Ціна газу для населення за останні сім місяців...

Пропонуємо до обговорення:
За жовтень 2019 року ціна газу для населення знизилася майже на 5%, а в цілому зниження ціни на газ за останні сім місяців досягло 35%.

Дивися повний текст Ціна газу для населення за останні сім місяців зменшилась на 35% - Герус.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91626
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:34

это бесстыже подается как плюсик зеленым?
skrypnik_ruslan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 09.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціна електроенергії для непобутових споживачів знизиться
R2 » Пон 28 жов, 2019 14:35
2 105
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 жов, 2019 15:15
warlamp
Стало відомо, у кого Україна закупила найбільше газу
R2 » Чет 24 жов, 2019 10:13
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2019 10:13
wild2006
Україна за 9 місяців взяла 351 млрд грн нових боргів
R2 » П'ят 18 жов, 2019 22:46
5 359
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 жов, 2019 13:31
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (744)
30.10.2019 18:01
Альфа-Банк (78123)
30.10.2019 17:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.