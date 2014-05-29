Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Как крадут деньги с карт, как этому помешать. Как обманивают на OLX. Как крадут данные по карте и т.п.
Начнем с простого: как минимизировать риски.
Прячьте карту подальше, если:
1. На сайтах, чей адрес начинается не с "httpS://
2. Если кто-то просит прислать реквизиты вашей карты электронным письмом (по смс, мессенджер и т.п.)
3. Когда хотите сделать пожертвование прямо на улице
4. Когда разговариваете по телефону
5. Когда при покупке онлайн у продавца нет положительных (главное реальных) отзывов
6. Когда собираетесь оплатить покупку, используя публичный WI-FI
7. И когда используете общественный компьютер (компьютерный клуб и т.п.)
8. Если терминал для оплаты выглядит подозрительно
Детальная информация по ссылке: