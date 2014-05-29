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Мошенники, аферисты и
их схемы по краже денег

Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:05

Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Будем собирать здесь все то, что можно найти в интернете.
Как крадут деньги с карт, как этому помешать. Как обманивают на OLX. Как крадут данные по карте и т.п.

Начнем с простого: как минимизировать риски.

Прячьте карту подальше, если:
1. На сайтах, чей адрес начинается не с "httpS://
2. Если кто-то просит прислать реквизиты вашей карты электронным письмом (по смс, мессенджер и т.п.)
3. Когда хотите сделать пожертвование прямо на улице
4. Когда разговариваете по телефону
5. Когда при покупке онлайн у продавца нет положительных (главное реальных) отзывов
6. Когда собираетесь оплатить покупку, используя публичный WI-FI
7. И когда используете общественный компьютер (компьютерный клуб и т.п.)
8. Если терминал для оплаты выглядит подозрительно
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:47

Про письма из 90х ведь все знают? :mrgreen:
"Я адвокат, юрист, бла-бла-бла... Джон Иванов умер, давайте делить наследство вместе!" :lol:

Так вот... Появились новые интерпретации этой схемы. Цель одна, заставить перевести деньги (как подтверждение счета и т.п.) или получить данные карты.

К примеру, могут прислать письмо с коммерческим предложением о том, что хотят что-то купить в Украине и нужен посредник. Также массово появились частные инвесторы, которые готовы в любой сумме выдать кредит из-за границы. 8)

Если кто сталкивался с чем-то подобным, делитесь вариантами.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:45

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Еще небольшой список, как обезопасить себя.

Модераторам форума не нравится, что в моих сообщениях есть ссылки, поэтому делюсь как обычно - тезисно.

1. Используйте антивирусы, обновите до последней версии, актуализируйте антивирусную базу.
2. Не используйте публичные точки входа в интернет при входе в банковские программы и сайты.
3. Не используйте компьютеры в клубах и т.п. для доступа к счетам.
4. Используйте только официальные мобильные приложения и сайты банков (в строке должно отображаться httpS).
5. Не открывайте письма, а тем более ссылки вложенные файлы от неизвестных отправителей.
6. Не открывайте файл от известных лиц, если не ждете его получение.
7. Не используйте номер телефона, который привязан к банковским счетам для размещения объявлений в интернете.

Подробнее со всем этим делом можно ознакомиться все там же. ↓
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:33

Немного баяна, если кто забыл... Банкоматы небезопасны даже в публичных местах, другие страны не исключение.

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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:56

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Такс... совсем забыл...
Терминалы которые работают с банковскими картами во всю используются мошенниками. Пока об этом "трубили" у северного соседа, т.е. в Раше, но есть вероятность, что у нас это тоже имеет место быть. Будьте бдительны. Детали опубликую все там же. ↓
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 15:10

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

  ТупУм написав:Детали опубликую все там же. ↓
Стесняюсь спросить, где именно? Если конспирация требуется то можно в личку.
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