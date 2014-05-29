|
|
|
Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 30 жов, 2019 17:05
Будем собирать здесь все то, что можно найти в интернете.
Как крадут деньги с карт, как этому помешать. Как обманивают на OLX. Как крадут данные по карте и т.п.
Начнем с простого: как минимизировать риски.
Прячьте карту подальше, если:
1. На сайтах, чей адрес начинается не с "httpS://
2. Если кто-то просит прислать реквизиты вашей карты электронным письмом (по смс, мессенджер и т.п.)
3. Когда хотите сделать пожертвование прямо на улице
4. Когда разговариваете по телефону
5. Когда при покупке онлайн у продавца нет положительных (главное реальных) отзывов
6. Когда собираетесь оплатить покупку, используя публичный WI-FI
7. И когда используете общественный компьютер (компьютерный клуб и т.п.)
8. Если терминал для оплаты выглядит подозрительно
https://mycredit.in.ua
-
ТупУм
-
- Критикан
-
- Повідомлень: 5355
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 31 жов, 2019 09:47
Про письма из 90х ведь все знают?
"Я адвокат, юрист, бла-бла-бла... Джон Иванов умер, давайте делить наследство вместе!"
Так вот... Появились новые интерпретации этой схемы. Цель одна, заставить перевести деньги (как подтверждение счета и т.п.) или получить данные карты.
К примеру, могут прислать письмо с коммерческим предложением о том, что хотят что-то купить в Украине и нужен посредник. Также массово появились частные инвесторы, которые готовы в любой сумме выдать кредит из-за границы.
Если кто сталкивался с чем-то подобным, делитесь вариантами.
https://mycredit.in.ua
-
ТупУм
-
- Критикан
-
- Повідомлень: 5355
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:45
Еще небольшой список, как обезопасить себя.
Модераторам форума не нравится, что в моих сообщениях есть ссылки, поэтому делюсь как обычно - тезисно.
1. Используйте антивирусы, обновите до последней версии, актуализируйте антивирусную базу.
2. Не используйте публичные точки входа в интернет при входе в банковские программы и сайты.
3. Не используйте компьютеры в клубах и т.п. для доступа к счетам.
4. Используйте только официальные мобильные приложения и сайты банков (в строке должно отображаться httpS).
5. Не открывайте письма, а тем более ссылки вложенные файлы от неизвестных отправителей.
6. Не открывайте файл от известных лиц, если не ждете его получение.
7. Не используйте номер телефона, который привязан к банковским счетам для размещения объявлений в интернете.
Подробнее со всем этим делом можно ознакомиться все там же. ↓
https://mycredit.in.ua
-
ТупУм
-
- Критикан
-
- Повідомлень: 5355
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:33
Немного баяна, если кто забыл... Банкоматы небезопасны даже в публичных местах, другие страны не исключение.
https://mycredit.in.ua
-
ТупУм
-
- Критикан
-
- Повідомлень: 5355
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:56
Такс... совсем забыл...
Терминалы которые работают с банковскими картами во всю используются мошенниками. Пока об этом "трубили" у северного соседа, т.е. в Раше, но есть вероятность, что у нас это тоже имеет место быть. Будьте бдительны. Детали опубликую все там же. ↓
https://mycredit.in.ua
-
ТупУм
-
- Критикан
-
- Повідомлень: 5355
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 12 лис, 2019 15:10
ТупУм написав:
Детали опубликую все там же. ↓
Стесняюсь спросить, где именно? Если конспирация требуется то можно в личку.
-
Дядя Дима
-
-
- Повідомлень: 540
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 247 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|