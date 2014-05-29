Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Додано: Сер 13 лис, 2019 15:26

Для меня есть новенькое.

Осведомлен - вооружен!



Мошенники в интернете (редкое, но интересное):



1. Дубликаты пользователей и групп в мессенджерах посредников, которые продают товары и услуги с дисконтом. В некоторых случаях даже "оригинальные" профили посредников могут быть взломаны. Цель - завладеть данными карты. Принцип работы - купи у нас, получи большую скидку.



Копируют и взламывают не только посредников, но и продавцов товаров и услуг.



2. Накрутка аудитории в группах с целью заработка. Конкурсы и призы уже не так заманчивы, учитывая количество фейковых профилей. (про розыгрыш от Дуэйн Джонсона в ФБ видели? Как они в ФБ такое пропускают, не понятно. Уже на два профиля отправил жалобу). Т.е. в поисках "халявы" пользователь превращается в подписчика, количество превращается в доход владельца группы за счет рекламы или продажи этой группы. Хуже, если мошенники попытаются получить реквизиты пользователей (типа победителей) чтобы отправить деньги, а по факту спишут остаток на карте.



3. Форумы и сайты с фиктивными отзывами и темами. Согласно опросов большое количество пользователей интернета доверяет отзывам других пользователей. Вот так и здесь. Заходишь, смотришь на заманчивое предложение, а снизу куча мала положительных отзывов. Отправляешь деньги, а в ответ "передавай своим деньгам привет".



Фейковые отзывы я очень часто встречаю, их видно практически сразу, но чтобы и само объявление было фейковым, это уже "полет" другого уровня.

https://mycredit.in.ua