RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Мошенники, аферисты и
их схемы по краже денег

Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:51

  ТупУм написав:Немного баяна, если кто забыл... Банкоматы небезопасны даже в публичных местах, другие страны не исключение.




У мого друга була історія недалеко від цього місця в Вені.Я чекав на зняття пару тисяч. Засунув карту друг- застряла. Рядом з кебабом. Я кажу арабам- дайте ножик,а вони морозяться,типу немає :D Ясно що вони чекали коли підемо. Я знайшов в себе карту і всунув всередину. Автомат подумав і виплюнув стару теж. А якби пішли,ясно що карта тю-тю. :D
Ethereum
 
Повідомлень: 856
З нами з: 11.02.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:05

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Ковырялся в памяти...
Вспомнил про Фейсбук.

Если встречаете рекламу - доход в ФБ, профиль в аренду и т.п.
Сразу нажимайте "пожаловаться", ведь кто-то точно попадется на эту удочку. Не понимаю, как ФБ пропускает подобное.

Если кто не в курсе, то те, кто обещает заработок загонят владельца профиля в долги. А делается это очень просто, просят предоставить доступ к аккаунту, типа в аренду, обещая заработок в месяц пару сотен баксов, после чего размещают рекламу от имени профиля. ФБ списывает деньги не сразу, а в конце периода.
Все =)
https://mycredit.in.ua
ТупУм
Аватар користувача
Критикан
 
Повідомлень: 5360
З нами з: 25.01.06
Подякував: 24 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:26

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Для меня есть новенькое.
Осведомлен - вооружен!

Мошенники в интернете (редкое, но интересное):

1. Дубликаты пользователей и групп в мессенджерах посредников, которые продают товары и услуги с дисконтом. В некоторых случаях даже "оригинальные" профили посредников могут быть взломаны. Цель - завладеть данными карты. Принцип работы - купи у нас, получи большую скидку.

Копируют и взламывают не только посредников, но и продавцов товаров и услуг.

2. Накрутка аудитории в группах с целью заработка. Конкурсы и призы уже не так заманчивы, учитывая количество фейковых профилей. (про розыгрыш от Дуэйн Джонсона в ФБ видели? Как они в ФБ такое пропускают, не понятно. Уже на два профиля отправил жалобу). Т.е. в поисках "халявы" пользователь превращается в подписчика, количество превращается в доход владельца группы за счет рекламы или продажи этой группы. Хуже, если мошенники попытаются получить реквизиты пользователей (типа победителей) чтобы отправить деньги, а по факту спишут остаток на карте.

3. Форумы и сайты с фиктивными отзывами и темами. Согласно опросов большое количество пользователей интернета доверяет отзывам других пользователей. Вот так и здесь. Заходишь, смотришь на заманчивое предложение, а снизу куча мала положительных отзывов. Отправляешь деньги, а в ответ "передавай своим деньгам привет".

Фейковые отзывы я очень часто встречаю, их видно практически сразу, но чтобы и само объявление было фейковым, это уже "полет" другого уровня.
https://mycredit.in.ua
ТупУм
Аватар користувача
Критикан
 
Повідомлень: 5360
З нами з: 25.01.06
Подякував: 24 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:54

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

ТупУм написав:Faceless привет.

Серьезно? Т.е. типа у нас тут все видно, поэтому все надежно? :mrgreen:

Привет :)
Да, именно так. Сам представитель безопасности банка так и говорил - больше всего скиммеров ставят прямо в отделениях и у них
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25901
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 6068 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юристы аферисты
krivovartem90 » Чет 27 лис, 2014 11:19
0 3607
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 лис, 2014 11:19
krivovartem90
Коломойский – НБУ: «Дай денег, а то закрою «Приватбанк»»
Евгений Башинский » Вів 12 сер, 2014 17:01
1 3261
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 сер, 2014 18:56
VasiliyKorishov
Выборы новые - схемы старые.
Евгений Башинский » Чет 29 тра, 2014 19:53
0 2946
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 тра, 2014 19:53
Евгений Башинский

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14092)
13.11.2019 23:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.