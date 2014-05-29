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Мошенники, аферисты и
их схемы по краже денег

Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:51

  ТупУм написав:Немного баяна, если кто забыл... Банкоматы небезопасны даже в публичных местах, другие страны не исключение.




У мого друга була історія недалеко від цього місця в Вені.Я чекав на зняття пару тисяч. Засунув карту друг- застряла. Рядом з кебабом. Я кажу арабам- дайте ножик,а вони морозяться,типу немає :D Ясно що вони чекали коли підемо. Я знайшов в себе карту і всунув всередину. Автомат подумав і виплюнув стару теж. А якби пішли,ясно що карта тю-тю. :D
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:05

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Ковырялся в памяти...
Вспомнил про Фейсбук.

Если встречаете рекламу - доход в ФБ, профиль в аренду и т.п.
Сразу нажимайте "пожаловаться", ведь кто-то точно попадется на эту удочку. Не понимаю, как ФБ пропускает подобное.

Если кто не в курсе, то те, кто обещает заработок загонят владельца профиля в долги. А делается это очень просто, просят предоставить доступ к аккаунту, типа в аренду, обещая заработок в месяц пару сотен баксов, после чего размещают рекламу от имени профиля. ФБ списывает деньги не сразу, а в конце периода.
Все =)
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:26

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Для меня есть новенькое.
Осведомлен - вооружен!

Мошенники в интернете (редкое, но интересное):

1. Дубликаты пользователей и групп в мессенджерах посредников, которые продают товары и услуги с дисконтом. В некоторых случаях даже "оригинальные" профили посредников могут быть взломаны. Цель - завладеть данными карты. Принцип работы - купи у нас, получи большую скидку.

Копируют и взламывают не только посредников, но и продавцов товаров и услуг.

2. Накрутка аудитории в группах с целью заработка. Конкурсы и призы уже не так заманчивы, учитывая количество фейковых профилей. (про розыгрыш от Дуэйн Джонсона в ФБ видели? Как они в ФБ такое пропускают, не понятно. Уже на два профиля отправил жалобу). Т.е. в поисках "халявы" пользователь превращается в подписчика, количество превращается в доход владельца группы за счет рекламы или продажи этой группы. Хуже, если мошенники попытаются получить реквизиты пользователей (типа победителей) чтобы отправить деньги, а по факту спишут остаток на карте.

3. Форумы и сайты с фиктивными отзывами и темами. Согласно опросов большое количество пользователей интернета доверяет отзывам других пользователей. Вот так и здесь. Заходишь, смотришь на заманчивое предложение, а снизу куча мала положительных отзывов. Отправляешь деньги, а в ответ "передавай своим деньгам привет".

Фейковые отзывы я очень часто встречаю, их видно практически сразу, но чтобы и само объявление было фейковым, это уже "полет" другого уровня.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:54

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

ТупУм написав:Faceless привет.

Серьезно? Т.е. типа у нас тут все видно, поэтому все надежно? :mrgreen:

Привет :)
Да, именно так. Сам представитель безопасности банка так и говорил - больше всего скиммеров ставят прямо в отделениях и у них
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:18

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Так... А признайтесь, кому-то приходили смс-ки подобного рода?

1. Первая смс: Ваш счет пополнен на 50 грн "название мобильного оператора".
2. Вторая смс: Здравствуйте, я ошибочно пополнил Ваш счет, могли бы мне переслать их обратно?

Интересно две вещи. 1. Тема одно время жила, значит все же работала. 2. Почему потеряла актуальность? Перешли на "Ваша карточка заблокирована"?

Лично мне про блокировку карты приходили смс, общался, сдерживался, чтобы не смеяться. В итоге никто не отвечал больше на мои звонки.

Кстати! Раз уж про рассылки пошла речь. Письма мне тоже регулярно шлют, но эта тема теперь стартует из социльных сетей, все больше шлют непонятные контакты из LinkedIn.

Вот реальная "звезда"... Хотел с моей помощью что-то закупать в Украине.

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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:23

Re: Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

Я даже письма не удаляю =)
Прикольно было пообщаться.
Пытался узнать мой адрес и место работы. Пока не понял зачем, но наверно это первый шаг втереться в доверие. На все вопросы отвечал уклончиво или шаблонно. Попросил его сообщить какие именно компании в Украине его интересуют, пропал =)Зображення
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