Мошенники, аферисты и их схемы по краже денег

ТупУм написав:Немного баяна, если кто забыл... Банкоматы небезопасны даже в публичных местах, другие страны не исключение.
У мого друга була історія недалеко від цього місця в Вені.Я чекав на зняття пару тисяч. Засунув карту друг- застряла. Рядом з кебабом. Я кажу арабам- дайте ножик,а вони морозяться,типу немає Ясно що вони чекали коли підемо. Я знайшов в себе карту і всунув всередину. Автомат подумав і виплюнув стару теж. А якби пішли,ясно що карта тю-тю.
Если встречаете рекламу - доход в ФБ, профиль в аренду и т.п. Сразу нажимайте "пожаловаться", ведь кто-то точно попадется на эту удочку. Не понимаю, как ФБ пропускает подобное.
Если кто не в курсе, то те, кто обещает заработок загонят владельца профиля в долги. А делается это очень просто, просят предоставить доступ к аккаунту, типа в аренду, обещая заработок в месяц пару сотен баксов, после чего размещают рекламу от имени профиля. ФБ списывает деньги не сразу, а в конце периода. Все =)
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1. Дубликаты пользователей и групп в мессенджерах посредников, которые продают товары и услуги с дисконтом. В некоторых случаях даже "оригинальные" профили посредников могут быть взломаны. Цель - завладеть данными карты. Принцип работы - купи у нас, получи большую скидку.
Копируют и взламывают не только посредников, но и продавцов товаров и услуг.
2. Накрутка аудитории в группах с целью заработка. Конкурсы и призы уже не так заманчивы, учитывая количество фейковых профилей. (про розыгрыш от Дуэйн Джонсона в ФБ видели? Как они в ФБ такое пропускают, не понятно. Уже на два профиля отправил жалобу). Т.е. в поисках "халявы" пользователь превращается в подписчика, количество превращается в доход владельца группы за счет рекламы или продажи этой группы. Хуже, если мошенники попытаются получить реквизиты пользователей (типа победителей) чтобы отправить деньги, а по факту спишут остаток на карте.
3. Форумы и сайты с фиктивными отзывами и темами. Согласно опросов большое количество пользователей интернета доверяет отзывам других пользователей. Вот так и здесь. Заходишь, смотришь на заманчивое предложение, а снизу куча мала положительных отзывов. Отправляешь деньги, а в ответ "передавай своим деньгам привет".
Фейковые отзывы я очень часто встречаю, их видно практически сразу, но чтобы и само объявление было фейковым, это уже "полет" другого уровня.
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Я даже письма не удаляю =) Прикольно было пообщаться. Пытался узнать мой адрес и место работы. Пока не понял зачем, но наверно это первый шаг втереться в доверие. На все вопросы отвечал уклончиво или шаблонно. Попросил его сообщить какие именно компании в Украине его интересуют, пропал =)
ТупУм написав:Персональные данные ФОПов доступны в открытом доступе.
Да банально отрываем реестр https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch Находите по ФИО любого ФОПа, даже уже закрытого - и получите и адрес, и телефон, и электронную почту. Банки автоматически получают все эти данные по новым ФОПам и начинают обзванивать с предложением открыть счет на номер, указанный в реестре. Да, можно, если знать весь тот треш, поготовится и завести отдельный номер, почту, а/я (и то, не факт что удастся никак не указывать адрес) - но в любом случае тут налицо разглашеие персональных данных