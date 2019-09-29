З першого листопада змінюється максимальна допустима швидкість руху автотранспорту в столиці.
Дивися повний текст На дорогах Києва обмежать швидкість.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 18:11
На дорогах Києва обмежать швидкість
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На дорогах Києва обмежать швидкість.
Додано: Сер 30 жов, 2019 18:12
Нет контролирующих органов. Потому можете вводить ограничение любое: от 5 до 200 км/час))
На практике ничего не поменяется.
Додано: Чет 31 жов, 2019 10:51
В бизнес время весь Киев стоит в пробках. Смысл в тех ограничениях ? Ночью гонщикам пофигу что 50 что 80.
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