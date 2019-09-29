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На дорогах Києва
обмежать швидкість

На дорогах Києва обмежать швидкість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 18:11

На дорогах Києва обмежать швидкість

Пропонуємо до обговорення:
З першого листопада змінюється максимальна допустима швидкість руху автотранспорту в столиці.

Дивися повний текст На дорогах Києва обмежать швидкість.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 18:12

Нет контролирующих органов. Потому можете вводить ограничение любое: от 5 до 200 км/час))
На практике ничего не поменяется.
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:51

В бизнес время весь Киев стоит в пробках. Смысл в тех ограничениях ? Ночью гонщикам пофигу что 50 что 80.
ssnet
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