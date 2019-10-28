Раніше в Кабміні повідомляли, що планують легалізувати майнінг криптовалют за 2-3 роки.
Дивися повний текст Рада розраховує узаконити криптомайнінг вже цього року.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 18:27
Рада розраховує узаконити криптомайнінг вже цього року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада розраховує узаконити криптомайнінг вже цього року.
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