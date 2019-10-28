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Рада розраховує узаконити
криптомайнінг вже цього року

Рада розраховує узаконити криптомайнінг вже цього року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 18:27

Рада розраховує узаконити криптомайнінг вже цього року

Пропонуємо до обговорення:
Раніше в Кабміні повідомляли, що планують легалізувати майнінг криптовалют за 2-3 роки.

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