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Рада розраховує узаконити
криптомайнінг вже цього року

Рада розраховує узаконити криптомайнінг вже цього року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 18:27

Рада розраховує узаконити криптомайнінг вже цього року

Пропонуємо до обговорення:
Раніше в Кабміні повідомляли, що планують легалізувати майнінг криптовалют за 2-3 роки.

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R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 18:27

У этих неучей падают таможенные сборы, третий месяц подряд, а они балконным майнингом обеспокоены, очень, очень неотложный закон, прям без него ни как.
maxus220
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 18:36

А сейчас он "незаконный"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 23:32

  Вкладчик1234 написав:А сейчас он "незаконный"?

Он не незаконный, он как бы вне закона, что делает возможным его использование в нехороших делах.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 23:36

  Вкладчик1234 написав:А сейчас он "незаконный"?


Узаконить в их понятии - это долю малую забирать от его оборота.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:36

что президент клоун, что рада...
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:05

Новий Президент за 5 місяців підписав більше потрібних та корисних Законів для країни, ніж попередній за 5 років.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:08

Igorten если в законе не написано, что делать что-то нельзя, то это не значит, что это делать можно
HannaShv
 
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