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Рада розраховує узаконити криптомайнінг вже цього року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 жов, 2019 18:27
Пропонуємо до обговорення:
Раніше в Кабміні повідомляли, що планують легалізувати майнінг криптовалют за 2-3 роки.
Дивися повний текст Рада розраховує узаконити криптомайнінг вже цього року
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R2
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Додано: Сер 30 жов, 2019 18:27
У этих неучей падают таможенные сборы, третий месяц подряд, а они балконным майнингом обеспокоены, очень, очень неотложный закон, прям без него ни как.
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maxus220
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Додано: Сер 30 жов, 2019 18:36
А сейчас он "незаконный"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 30 жов, 2019 23:32
Вкладчик1234 написав:
А сейчас он "незаконный"?
Он не незаконный, он как бы вне закона, что делает возможным его использование в нехороших делах.
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Igorten
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Додано: Сер 30 жов, 2019 23:36
Вкладчик1234 написав:
А сейчас он "незаконный"?
Узаконить в их понятии - это долю малую забирать от его оборота.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 31 жов, 2019 14:36
что президент клоун, что рада...
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jr_diava88
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Додано: Чет 31 жов, 2019 15:05
Новий Президент за 5 місяців підписав більше потрібних та корисних Законів для країни, ніж попередній за 5 років.
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Rainbow
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Додано: Чет 31 жов, 2019 15:08
Igorten если в законе не написано, что делать что-то нельзя, то это не значит, что это делать можно
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HannaShv
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 03:28
HannaShv написав:Igorten
если в законе не написано, что делать что-то нельзя, то это не значит, что это делать можно
Как раз наоборот. Разрешено все, что не запрещено законом .
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andrein
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 03:33
freeze написав: Вкладчик1234 написав:
А сейчас он "незаконный"?
Узаконить в их понятии - это долю малую забирать от его оборота.
Каким образом ? Криптовалюта и задумывалась как раз для того, чтоб уйти из-под контроля законописателей.
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andrein
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