Про це йдеться в повідомленні Роксолани Підласої у Фесбуці.
Дивися повний текст В Україні мають намір підвищити ліміти для ФОПів.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 18:38
В Україні мають намір підвищити ліміти для ФОПів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні мають намір підвищити ліміти для ФОПів.
Додано: Сер 30 жов, 2019 18:38
Сначала эта Пидласа за 500 000 гривен полученного ей гранта обилетила миллион ФОПов кассовыми аппаратами, а теперь стала вдруг невероятной защитницей ФОПов.
Двуличная баба.
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