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В Україні мають намір
підвищити ліміти для ФОПів

В Україні мають намір підвищити ліміти для ФОПів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 18:38

В Україні мають намір підвищити ліміти для ФОПів

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Роксолани Підласої у Фесбуці.

Дивися повний текст В Україні мають намір підвищити ліміти для ФОПів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 18:38

Сначала эта Пидласа за 500 000 гривен полученного ей гранта обилетила миллион ФОПов кассовыми аппаратами, а теперь стала вдруг невероятной защитницей ФОПов.
Двуличная баба.
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