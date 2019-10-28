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В Україні мають намір
підвищити ліміти для ФОПів

В Україні мають намір підвищити ліміти для ФОПів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 18:38

В Україні мають намір підвищити ліміти для ФОПів

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Роксолани Підласої у Фесбуці.

Дивися повний текст В Україні мають намір підвищити ліміти для ФОПів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 18:38

Сначала эта Пидласа за 500 000 гривен полученного ей гранта обилетила миллион ФОПов кассовыми аппаратами, а теперь стала вдруг невероятной защитницей ФОПов.
Двуличная баба.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 23:13

Чет я совсем запутался. То они кричат что через ФОПы минимизируют налоги, а теперь увеличивают лимит. Что они курят ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 23:26

  Igorten написав:Чет я совсем запутался. То они кричат что через ФОПы минимизируют налоги, а теперь увеличивают лимит. Что они курят ?


Эти Пидласа связана с разработчиками РРО.
Поэтому первый шаг всучить РРО всем подряд, уже бонусы её друзьям и даме.
Второй шаг увеличить лимиты, несмотря на якобы халву о том, что всё обслуживание будет на шару, думаю, какая-то доля малая будет капать от оборота за поддержание системы, опять тем же разработчикам. Поэтому тут выгодно им поднять лимиты.
Опять крупному бизнесу надо было держать условно на маркет 50 ФОПов, сейчас сэкономят до 25 ФОПов. А нормальный ФОП на рынке или в магазинчике будет корячится с РРО и платить штрафы за неправильное программирование, ошибки в накладных, неправильные ценники и тд.
Это мадам всю жизнь свою сосет гранты, обувь не ремонтировала, на рынке в мороз не торговала, производством не занималась. Защитница ФОПов нашлась.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 00:47

Re: В Україні мають намір підвищити ліміти для ФОПів

  freeze написав:Эти Пидласа связана с разработчиками РРО.
Поэтому первый шаг всучить РРО всем подряд, уже бонусы её друзьям и даме.
Второй шаг увеличить лимиты, несмотря на якобы халву о том, что всё обслуживание будет на шару, думаю, какая-то доля малая будет капать от оборота за поддержание системы, опять тем же разработчикам. Поэтому тут выгодно им поднять лимиты.
Опять крупному бизнесу надо было держать условно на маркет 50 ФОПов, сейчас сэкономят до 25 ФОПов. А нормальный ФОП на рынке или в магазинчике будет корячится с РРО и платить штрафы за неправильное программирование, ошибки в накладных, неправильные ценники и тд.
Это мадам всю жизнь свою сосет гранты, обувь не ремонтировала, на рынке в мороз не торговала, производством не занималась. Защитница ФОПов нашлась

Да, эта пройдоха ещё заявила, что "бесплатное ПО", которое якобы должно заменить кассовый аппарат смартфоном, компьютером, обойдется ФОПам 1000 грн. в месяц арендной платы. Даже обслуживание стационарного аппарата стоит сейчас около 500 грн. Это такой "бонус" за все проблемы, которые ожидают предпринимателей при использовании кассовых аппаратов (штрафы за ошибки, дополнительные проверки и т.д..)
"Слуги" рубят деньги не отходя от кассы...
GUD
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 01:19

  GUD написав:Да, эта пройдоха ещё заявила, что "бесплатное ПО", которое якобы должно заменить кассовый аппарат смартфоном, компьютером, обойдется ФОПам 1000 грн. в месяц арендной платы.


А вот такое аргументировать ссылкой хорошо было бы.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 01:25

AlifeSoft
Так вроде же в Гугле никого не банят.. Но для ленивых ВОТ, например...
GUD
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 06:41

Re: В Україні мають намір підвищити ліміти для ФОПів

GUD написав:AlifeSoft
Так вроде же в Гугле никого не банят.. Но для ленивых ВОТ, например...


Бугага, 1000 грн в месяц с миллиона одураченных ФОПов корешам Пидласы.
Слуги народа - воши народа
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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