В Україні мають намір підвищити ліміти для ФОПів

Додано: Сер 30 жов, 2019 23:26

Igorten написав: Чет я совсем запутался. То они кричат что через ФОПы минимизируют налоги, а теперь увеличивают лимит. Что они курят ? Чет я совсем запутался. То они кричат что через ФОПы минимизируют налоги, а теперь увеличивают лимит. Что они курят ?

Эти Пидласа связана с разработчиками РРО.Поэтому первый шаг всучить РРО всем подряд, уже бонусы её друзьям и даме.Второй шаг увеличить лимиты, несмотря на якобы халву о том, что всё обслуживание будет на шару, думаю, какая-то доля малая будет капать от оборота за поддержание системы, опять тем же разработчикам. Поэтому тут выгодно им поднять лимиты.Опять крупному бизнесу надо было держать условно на маркет 50 ФОПов, сейчас сэкономят до 25 ФОПов. А нормальный ФОП на рынке или в магазинчике будет корячится с РРО и платить штрафы за неправильное программирование, ошибки в накладных, неправильные ценники и тд.Это мадам всю жизнь свою сосет гранты, обувь не ремонтировала, на рынке в мороз не торговала, производством не занималась. Защитница ФОПов нашлась.