В Україні мають намір підвищити ліміти для ФОПів

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GUD написав:AlifeSoft Так вроде же в Гугле никого не банят.. Но для ленивых ВОТ, например...
Опять ученый изнасиловал журналиста. Обслуживание будет 1000 грн в месяц, но для всей украинской налоговой. Для предпринимателя и обслуживание и ПО будет 100% бесплатным. Разве что аренда телефона будет что-то стоить.
У вас всё в порядке с логикой ?
Сейчас Налоговая должна выбрать одно из восьми приложений для РРО в смартфоне – оно будет бесплатным. Вероятно, у него будет плата за обслуживание, но речь идет о символической сумме – около тысячи в месяц. Даже для ФЛП первой группы с оборотом 300 тысяч это не такие большие деньги ", - сказала Подласая. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/v-sluge-naroda ... 35110.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
GUD написав:AlifeSoft Так вроде же в Гугле никого не банят.. Но для ленивых ВОТ, например...
Опять ученый изнасиловал журналиста. Обслуживание будет 1000 грн в месяц, но для всей украинской налоговой. Для предпринимателя и обслуживание и ПО будет 100% бесплатным. Разве что аренда телефона будет что-то стоить.
У вас всё в порядке с логикой ?
Сейчас Налоговая должна выбрать одно из восьми приложений для РРО в смартфоне – оно будет бесплатным. Вероятно, у него будет плата за обслуживание, но речь идет о символической сумме – около тысячи в месяц. Даже для ФЛП первой группы с оборотом 300 тысяч это не такие большие деньги ", - сказала Подласая. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/v-sluge-naroda ... 35110.html
1000 грн в місяць за програму для дрібного використання - це вже занадто . 100 чи там 200 грн - це ще так-сяк ...