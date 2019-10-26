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В Україні мають намір
підвищити ліміти для ФОПів

В Україні мають намір підвищити ліміти для ФОПів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:36

  AlifeSoft написав:
  GUD написав:AlifeSoft
Так вроде же в Гугле никого не банят.. Но для ленивых ВОТ, например...


Опять ученый изнасиловал журналиста. Обслуживание будет 1000 грн в месяц, но для всей украинской налоговой. Для предпринимателя и обслуживание и ПО будет 100% бесплатным. Разве что аренда телефона будет что-то стоить.


У вас всё в порядке с логикой ?

Сейчас Налоговая должна выбрать одно из восьми приложений для РРО в смартфоне – оно будет бесплатным. Вероятно, у него будет плата за обслуживание, но речь идет о символической сумме – около тысячи в месяц. Даже для ФЛП первой группы с оборотом 300 тысяч это не такие большие деньги ", - сказала Подласая. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/v-sluge-naroda ... 35110.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:46

  freeze написав:
  AlifeSoft написав:
  GUD написав:AlifeSoft
Так вроде же в Гугле никого не банят.. Но для ленивых ВОТ, например...


Опять ученый изнасиловал журналиста. Обслуживание будет 1000 грн в месяц, но для всей украинской налоговой. Для предпринимателя и обслуживание и ПО будет 100% бесплатным. Разве что аренда телефона будет что-то стоить.


У вас всё в порядке с логикой ?

Сейчас Налоговая должна выбрать одно из восьми приложений для РРО в смартфоне – оно будет бесплатным. Вероятно, у него будет плата за обслуживание, но речь идет о символической сумме – около тысячи в месяц. Даже для ФЛП первой группы с оборотом 300 тысяч это не такие большие деньги ", - сказала Подласая. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/v-sluge-naroda ... 35110.html

1000 грн в місяць за програму для дрібного використання - це вже занадто . 100 чи там 200 грн - це ще так-сяк ...
Puente
 
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