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Данія надала дозвіл на
завершення "Північного потоку-2"

Данія надала дозвіл на завершення "Північного потоку-2"
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 18:43

Данія надала дозвіл на завершення "Північного потоку-2"

Пропонуємо до обговорення:
Датське енергетичне агентство дало дозвіл на будівництво ділянки газопроводу “Північний потік-2”, що проходить по континентальному шельфу Данії в південному сході від острова Борнхольм в Балтійському морі.

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