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«Київ S-Bahn»: єдиний квиток для міського та приміського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 жов, 2019 19:26
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури хоче реалізувати проєкт «Київ S–Bahn», метою якого є сполучення приміських залізничних станцій із Києвом.
Дивися повний текст «Київ S-Bahn»: єдиний квиток для міського та приміського транспорту столиці
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Пон 21 жов, 2019 16:22
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