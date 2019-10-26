82% топ-менеджерів компаній - членів Американської торгової палати в Україні планують розширити свій бізнес в нашій країні в найближчі 5 років.
Дивися повний текст Топ-менеджери назвали плюси і мінуси ведення бізнесу в Україні.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 19:36
Топ-менеджери назвали плюси і мінуси ведення бізнесу в...
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Дивися повний текст Топ-менеджери назвали плюси і мінуси ведення бізнесу в Україні.
Додано: Сер 30 жов, 2019 19:37
"Для 85% респондентов сельское хозяйство оказалось наиболее привлекательной отраслью для инвестиций"
Местная картошка в розничной продаже в три раза дороже, чем в Польше. Виноградари одесской области высыпают виноград на трассу в знак протеста, что местные заводы покупают винные сорта (их основной продукт) не у них, а где дешевле - у молдаван. И вот ЭТО привлекательная область для инвестиций? Или речь только об относительных процентах, а всё остальное ещё хуже?
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