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Топ-менеджери назвали плюси і
мінуси ведення бізнесу в...

Топ-менеджери назвали плюси і мінуси ведення бізнесу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 19:36

Топ-менеджери назвали плюси і мінуси ведення бізнесу в...

Пропонуємо до обговорення:
82% топ-менеджерів компаній - членів Американської торгової палати в Україні планують розширити свій бізнес в нашій країні в найближчі 5 років.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 19:37

"Для 85% респондентов сельское хозяйство оказалось наиболее привлекательной отраслью для инвестиций"
Местная картошка в розничной продаже в три раза дороже, чем в Польше. Виноградари одесской области высыпают виноград на трассу в знак протеста, что местные заводы покупают винные сорта (их основной продукт) не у них, а где дешевле - у молдаван. И вот ЭТО привлекательная область для инвестиций? Или речь только об относительных процентах, а всё остальное ещё хуже?
moveton
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