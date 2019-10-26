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Водійські права по-новому:
група крові та резус-фактор

Водійські права по-новому: група крові та резус-фактор
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:47

Водійські права по-новому: група крові та резус-фактор

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на Відповідна заява з’явилась на офіційній сторінці сервісного центру у Facebook.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:48

А только говорили что мед. справки отменят, а тут...)
supermike007
 
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