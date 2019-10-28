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ПриватБанк запускає нову
віртуальну карту для бізнесу

ПриватБанк запускає нову віртуальну карту для бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:57

ПриватБанк запускає нову віртуальну карту для бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
*Що зробити щоб замовити віртуальну карту «Ключ до рахунку»:*

Дивися повний текст ПриватБанк запускає нову віртуальну карту для бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 20:57

Приват надеется слегка сэкономить на печати пластика и рабочем времени сотрудников, которые этот пластик выдают? Как сам предприниматель не могу сказать, что заменить пластик раз в несколько лет особо напрягало. Зато не нужно привязывать к Google Pay при каждом перевыпуске (тоже время занимает), таскать в магазин смартфон и думать поддерживается в магазине Google Pay или только пластик.
moveton
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