*Що зробити щоб замовити віртуальну карту «Ключ до рахунку»:*
Дивися повний текст ПриватБанк запускає нову віртуальну карту для бізнесу.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 20:57
ПриватБанк запускає нову віртуальну карту для бізнесу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк запускає нову віртуальну карту для бізнесу.
Додано: Сер 30 жов, 2019 20:57
Приват надеется слегка сэкономить на печати пластика и рабочем времени сотрудников, которые этот пластик выдают? Как сам предприниматель не могу сказать, что заменить пластик раз в несколько лет особо напрягало. Зато не нужно привязывать к Google Pay при каждом перевыпуске (тоже время занимает), таскать в магазин смартфон и думать поддерживается в магазине Google Pay или только пластик.
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