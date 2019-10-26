Особливо гостро дефіцит відчують на ринках Італії, Туреччини та балканських країнах.
Дивися повний текст Припинення транзиту через Україну призведе до здорожчання газу в Європі на 20% - експерт.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 23:07
Припинення транзиту через Україну призведе до...
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Дивися повний текст Припинення транзиту через Україну призведе до здорожчання газу в Європі на 20% - експерт.
Додано: Сер 30 жов, 2019 23:07
Аналитик считает, что через полгода цены на газ в Европе упадут до 70$.
В таком случае, если Газпром согласится платить за транзит шестидесяти млрд м³ 3 млрд$ Украине - это выйдет по 50$. Продай газ в Европу, деньги отдай Украине, а себе что останется? Убыток.
Транзит должен быть нулевым.
Додано: Сер 30 жов, 2019 23:53
А между, тем клоуны после табачной отрасли принялись за добычу полезных ископаемых
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