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Припинення транзиту через
Україну призведе до...

Припинення транзиту через Україну призведе до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 23:07

Припинення транзиту через Україну призведе до...

Пропонуємо до обговорення:
Особливо гостро дефіцит відчують на ринках Італії, Туреччини та балканських країнах.

Дивися повний текст Припинення транзиту через Україну призведе до здорожчання газу в Європі на 20% - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 23:07

https://eadaily.com/ru/news/2019/10/29/ ... -ostanovka
Аналитик считает, что через полгода цены на газ в Европе упадут до 70$.
В таком случае, если Газпром согласится платить за транзит шестидесяти млрд м³ 3 млрд$ Украине - это выйдет по 50$. Продай газ в Европу, деньги отдай Украине, а себе что останется? Убыток.
Транзит должен быть нулевым.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 23:53

А между, тем клоуны после табачной отрасли принялись за добычу полезных ископаемых
olegan
 
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