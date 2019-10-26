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Припинення транзиту через
Україну призведе до...

Припинення транзиту через Україну призведе до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 23:07

Припинення транзиту через Україну призведе до...

Пропонуємо до обговорення:
Особливо гостро дефіцит відчують на ринках Італії, Туреччини та балканських країнах.

Дивися повний текст Припинення транзиту через Україну призведе до здорожчання газу в Європі на 20% - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 23:07

https://eadaily.com/ru/news/2019/10/29/ ... -ostanovka
Аналитик считает, что через полгода цены на газ в Европе упадут до 70$.
В таком случае, если Газпром согласится платить за транзит шестидесяти млрд м³ 3 млрд$ Украине - это выйдет по 50$. Продай газ в Европу, деньги отдай Украине, а себе что останется? Убыток.
Транзит должен быть нулевым.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 23:53

А между, тем клоуны после табачной отрасли принялись за добычу полезных ископаемых
olegan
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 07:51

Re: Припинення транзиту через Україну призведе до...

4 Года що Петьця языком "увеличивал" добычу собственного газа, что вижу Володя ее тоже увеличивает...все говорят что вот не хватает.. надо.. и НИЧЕГО не делаеться. Как болото какое то.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:50

Re: Припинення транзиту через Україну призведе до...

Чтобы увеличить добычу, нужен гидроразрыв пласта. В США газ добывают с глубины до 3 км, а в Украине залежи на глубине 7 км. Когда украинцам рассказывали, что у них есть сланцевый газ, им не говорили на какой глубине он залегает. Джон, ты ж американец, придумай технологии добычи сланцевого газа с большой глубины, помоги Украине, пожалуйста. Или вы только подстрекать умеете?
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:02

  tatarinov09101985 написав:https://eadaily.com/ru/news/2019/10/29/v-evrope-zhdut-gaz-po-70-proizvoditelyam-spg-v-ssha-grozit-ostanovka
Аналитик считает, что через полгода цены на газ в Европе упадут до 70$.
В таком случае, если Газпром согласится платить за транзит шестидесяти млрд м³ 3 млрд$ Украине - это выйдет по 50$. Продай газ в Европу, деньги отдай Украине, а себе что останется? Убыток.
Транзит должен быть нулевым.

Немає такого поняття "цена на газ в Европе". КОЖНА країна Європи має свою ціну газу.
І у випадку такого великого падіння ціни програє тільки одна країна - Росія.
Транзиту - ціна не важлива. Хтось дуже когось страшив що Україна замерзне без російського газу. Тепер нова "страшилка" - Україна вмре без транзиту.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:45

Украйна вижила завдяки реверсу. А хто этот реверс придумал? http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/pu ... =248439752
Теперь перед страной стоит новый выклык. Побачымо, як новий влади удасться справытысь з проблемою.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:57

Re: Припинення транзиту через Україну призведе до...

  tatarinov09101985 написав:Украйна вижила завдяки реверсу. А хто этот реверс придумал? http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/pu ... =248439752
Теперь перед страной стоит новый выклык. Побачымо, як новий влади удасться справытысь з проблемою.

Реверс почався ще в 2012 році, так що подякуємо попередникам. :)
Новий виклик, чи старий, бо ПП почав будуватися ще при Кучмі, - йдуть об'єктивні процеси, до яких ми можемо тільки пристосовуватись. При любому сценарії є варіанти постачання газу, так що не замерзнемо. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:19

  lapay написав:
  tatarinov09101985 написав:Украйна вижила завдяки реверсу. А хто этот реверс придумал? http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/pu ... =248439752
Теперь перед страной стоит новый выклык. Побачымо, як новий влади удасться справытысь з проблемою.

Реверс почався ще в 2012 році, так що подякуємо попередникам. :)
Новий виклик, чи старий, бо ПП почав будуватися ще при Кучмі, - йдуть об'єктивні процеси, до яких ми можемо тільки пристосовуватись. При любому сценарії є варіанти постачання газу, так що не замерзнемо. :)

я бы уточнил, что не замерзем - но это те которые выживут после грандиозного колотуна... и те кто успел дровяной или угольный котел поставить
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:27

Re: Припинення транзиту через Україну призведе до...

  svetoch-10 написав:я бы уточнил, что не замерзем - но это те которые выживут после грандиозного колотуна... и те кто успел дровяной или угольный котел поставить

Весь колотун трансформується у вищі ціни на газ і зменшення надходжень до бюджету, а не у зменшенні постачання газу споживочам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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