Особливо гостро дефіцит відчують на ринках Італії, Туреччини та балканських країнах.
Дивися повний текст Припинення транзиту через Україну призведе до здорожчання газу в Європі на 20% - експерт.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 23:07
Припинення транзиту через Україну призведе до...
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Дивися повний текст Припинення транзиту через Україну призведе до здорожчання газу в Європі на 20% - експерт.
Додано: Сер 30 жов, 2019 23:07
Аналитик считает, что через полгода цены на газ в Европе упадут до 70$.
В таком случае, если Газпром согласится платить за транзит шестидесяти млрд м³ 3 млрд$ Украине - это выйдет по 50$. Продай газ в Европу, деньги отдай Украине, а себе что останется? Убыток.
Транзит должен быть нулевым.
Додано: Сер 30 жов, 2019 23:53
А между, тем клоуны после табачной отрасли принялись за добычу полезных ископаемых
Додано: Чет 31 жов, 2019 07:51
Re: Припинення транзиту через Україну призведе до...
4 Года що Петьця языком "увеличивал" добычу собственного газа, что вижу Володя ее тоже увеличивает...все говорят что вот не хватает.. надо.. и НИЧЕГО не делаеться. Как болото какое то.
Додано: Чет 31 жов, 2019 09:50
Re: Припинення транзиту через Україну призведе до...
Чтобы увеличить добычу, нужен гидроразрыв пласта. В США газ добывают с глубины до 3 км, а в Украине залежи на глубине 7 км. Когда украинцам рассказывали, что у них есть сланцевый газ, им не говорили на какой глубине он залегает. Джон, ты ж американец, придумай технологии добычи сланцевого газа с большой глубины, помоги Украине, пожалуйста. Или вы только подстрекать умеете?
Додано: Чет 31 жов, 2019 10:02
Немає такого поняття "цена на газ в Европе". КОЖНА країна Європи має свою ціну газу.
І у випадку такого великого падіння ціни програє тільки одна країна - Росія.
Транзиту - ціна не важлива. Хтось дуже когось страшив що Україна замерзне без російського газу. Тепер нова "страшилка" - Україна вмре без транзиту.
Додано: Чет 31 жов, 2019 10:45
Украйна вижила завдяки реверсу. А хто этот реверс придумал?
Теперь перед страной стоит новый выклык. Побачымо, як новий влади удасться справытысь з проблемою.
Додано: Чет 31 жов, 2019 10:57
Re: Припинення транзиту через Україну призведе до...
Реверс почався ще в 2012 році, так що подякуємо попередникам.
Новий виклик, чи старий, бо ПП почав будуватися ще при Кучмі, - йдуть об'єктивні процеси, до яких ми можемо тільки пристосовуватись. При любому сценарії є варіанти постачання газу, так що не замерзнемо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 31 жов, 2019 11:19
я бы уточнил, что не замерзем - но это те которые выживут после грандиозного колотуна... и те кто успел дровяной или угольный котел поставить
Додано: Чет 31 жов, 2019 11:27
Re: Припинення транзиту через Україну призведе до...
Весь колотун трансформується у вищі ціни на газ і зменшення надходжень до бюджету, а не у зменшенні постачання газу споживочам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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