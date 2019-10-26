Припинення транзиту через Україну призведе до...

Цена транспортировки газаФиксированный тариф на транзит российского газа по территории Украины назвать сложно, потому что он менялся в зависимости от стоимости российского газа для Украины.Формула топливной составляющей: коэффициент 0,03 умножается на цену газа, умножается на 100 км и делится на принятую в контракте протяженность ГТС – 1240 км.К примеру, при цене газа в $300 за тыс. куб. м, топливная составляющая будет равной $0,73 за тысячу кубов на 100 км. Тогда суммарная стоимость составит: $2,14 + $0,73 = $2,87 за транспортировку тысячи кубов на 100 км.По информации аналитиков СКОЛКОВО, тарифы на прокачку газа по обеим ниткам "Северного потока" будут на уровне $2,2 за тысячу кубов на 100 км. Кроме того "Северный поток" немного короче, чем "Украинский коридор".С 2016 года НКРЭКУ перешел на европейские стандарты расчета стоимости транспортировки газа. Вместо платы за прокачку тысячи кубов на 100 км, были установлены тарифы на вход и выход из ГТС.Плата за вход была фиксированной – $12,47 за тыс. куб. м. Плата за выход устанавливалась отдельно для каждой точки: от $16,7 до $32,8. В пересчете на 100 км, самый дорогой тариф составлял $3,65 за тысячу кубов на 100 км.Тарифы были повышены на основе расчетов "Укртрансгаза" (УТГ), который заложил в них ускоренную амортизацию ГТС. Компания предполагала, что эксплуатация ГТС закончится в 2020 году, после истечения срока транзитного контракта.Однако в конце 2018 года НКРЭКУ снизила плату на вход и выход примерно в два раза. Единая плата за вход в ГТС составила $6,04, а самая высокая плата за выход на ГИС "Ужгород" теперь равна $16,88 за тысячу кубов. Теперь, в пересчете на расстояние тариф составляет $1,85 за транспортировку тысячи кубов на 100 км.Эти тарифы гораздо ниже стоимости транзита по "Северному потоку" – $2,2 за тысячу кубов на 100 км. Источник: