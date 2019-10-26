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Припинення транзиту через
Україну призведе до...

Припинення транзиту через Україну призведе до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 12:27

Цена в европен не повыситься потому что:

во первых цена транзита по дну моря значительно ниже тарифов которые может предложить, например, украина.

Во вторых, новые газопроводы более современные, и быстрее прокачивают газ с меньшими потерями и т.д.

Ну и в третьих цена в европе не повыситься из-за конкурентного фактора, который есть в европе , но, почему-то нет у украине.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 12:57

  blueiceua написав:во первых цена транзита по дну моря значительно ниже тарифов которые может предложить, например, украина.

це неправда
  blueiceua написав:Во вторых, новые газопроводы более современные, и быстрее прокачивают газ с меньшими потерями и т.д.

це сумнівне твердження. Докази є?
По-перше
Нові газопроводи побудовані на кредитні гроші. І відсотки закладені в тарифи.
По-друге
Нові газопроводи дорогі і нові :D , тому амортизація там велика(в грошовому вимірі). А амортизація також закладена в тариф.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:34

andrijk777

Вы наверное сотрудник кобылева
Cеверный поток - стоимомть транзита 2.2 $, и это при том что мощность там маленькая.
Украинская ГТС - 3.65 $ за 1т кубов на 100 км.
Какие еще доказательства нужны?
https://biz.censor.net.ua/resonance/310 ... nzita_gaza
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:03

  blueiceua написав:andrijk777

Вы наверное сотрудник кобылева
Cеверный поток - стоимомть транзита 2.2 $, и это при том что мощность там маленькая.
Украинская ГТС - 3.65 $ за 1т кубов на 100 км.
Какие еще доказательства нужны?
https://biz.censor.net.ua/resonance/310 ... nzita_gaza

Прибріхувати не треба. По тому посиланню
Цена транспортировки газа

Фиксированный тариф на транзит российского газа по территории Украины назвать сложно, потому что он менялся в зависимости от стоимости российского газа для Украины.

Формула топливной составляющей: коэффициент 0,03 умножается на цену газа, умножается на 100 км и делится на принятую в контракте протяженность ГТС – 1240 км.

К примеру, при цене газа в $300 за тыс. куб. м, топливная составляющая будет равной $0,73 за тысячу кубов на 100 км. Тогда суммарная стоимость составит: $2,14 + $0,73 = $2,87 за транспортировку тысячи кубов на 100 км.

По информации аналитиков СКОЛКОВО, тарифы на прокачку газа по обеим ниткам "Северного потока" будут на уровне $2,2 за тысячу кубов на 100 км. Кроме того "Северный поток" немного короче, чем "Украинский коридор".

С 2016 года НКРЭКУ перешел на европейские стандарты расчета стоимости транспортировки газа. Вместо платы за прокачку тысячи кубов на 100 км, были установлены тарифы на вход и выход из ГТС.

Плата за вход была фиксированной – $12,47 за тыс. куб. м. Плата за выход устанавливалась отдельно для каждой точки: от $16,7 до $32,8. В пересчете на 100 км, самый дорогой тариф составлял $3,65 за тысячу кубов на 100 км.

Тарифы были повышены на основе расчетов "Укртрансгаза" (УТГ), который заложил в них ускоренную амортизацию ГТС. Компания предполагала, что эксплуатация ГТС закончится в 2020 году, после истечения срока транзитного контракта.

Однако в конце 2018 года НКРЭКУ снизила плату на вход и выход примерно в два раза. Единая плата за вход в ГТС составила $6,04, а самая высокая плата за выход на ГИС "Ужгород" теперь равна $16,88 за тысячу кубов. Теперь, в пересчете на расстояние тариф составляет $1,85 за транспортировку тысячи кубов на 100 км.

Эти тарифы гораздо ниже стоимости транзита по "Северному потоку" – $2,2 за тысячу кубов на 100 км. Источник: https://biz.censor.net.ua/r3106056
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lapay
 
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Украина проигрывает в любом случае, выход только один нужно идти на поклон к царю Путену
qas
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:13

Re: Припинення транзиту через Україну призведе до...

  qas написав:выход только один нужно идти на поклон к царю Путену

Тільки не Путену, а Трампену, на крайняк до цариці Меркельці, яка обіцяла нам зберегти транзит. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:14

blueiceua
Чукча не читатель, чукча писатесь?
  blueiceua написав:Цена в европен не повыситься потому что:
во первых цена транзита по дну моря значительно ниже тарифов которые может предложить, например, украина.
*майбутній час

Прочитайте ще раз вашу статтю.
Україна може запропонувати і вже запропонували тарифи менші ніж по СП. А в СП-2 тарифи будуть ще вищі, по наведених мною вище причинах.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:39

  andrijk777 написав:blueiceua
Чукча не читатель, чукча писатесь?
  blueiceua написав:Цена в европен не повыситься потому что:
во первых цена транзита по дну моря значительно ниже тарифов которые может предложить, например, украина.
*майбутній час

Прочитайте ще раз вашу статтю.
Україна може запропонувати і вже запропонували тарифи менші ніж по СП. А в СП-2 тарифи будуть ще вищі, по наведених мною вище причинах.


Ближе к НГ будут предлагать еще ниже и по искам к Газпрому будет "нулевой" вариант, мне только одно интересно "рєхворматоры" вернут в бюджет полученную без конечного результата премию или нет :?:
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:10

  lapay написав:
  svetoch-10 написав:я бы уточнил, что не замерзем - но это те которые выживут после грандиозного колотуна... и те кто успел дровяной или угольный котел поставить

Весь колотун трансформується у вищі ціни на газ і зменшення надходжень до бюджету, а не у зменшенні постачання газу споживочам.

расскажете это людям в деревнях которым газ рубят за неоплату т.к. работы нет ....
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:29

Re: Припинення транзиту через Україну призведе до...

  svetoch-10 написав:расскажете это людям в деревнях которым газ рубят за неоплату т.к. работы нет ....

Бідні люди, мабуть і бухають з горя?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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