Припинення транзиту через Україну призведе до...

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blueiceua написав:во первых цена транзита по дну моря значительно ниже тарифов которые может предложить, например, украина.
це неправда
blueiceua написав:Во вторых, новые газопроводы более современные, и быстрее прокачивают газ с меньшими потерями и т.д.
це сумнівне твердження. Докази є? По-перше Нові газопроводи побудовані на кредитні гроші. І відсотки закладені в тарифи. По-друге Нові газопроводи дорогі і нові , тому амортизація там велика(в грошовому вимірі). А амортизація також закладена в тариф.
Фиксированный тариф на транзит российского газа по территории Украины назвать сложно, потому что он менялся в зависимости от стоимости российского газа для Украины.
Формула топливной составляющей: коэффициент 0,03 умножается на цену газа, умножается на 100 км и делится на принятую в контракте протяженность ГТС – 1240 км.
К примеру, при цене газа в $300 за тыс. куб. м, топливная составляющая будет равной $0,73 за тысячу кубов на 100 км. Тогда суммарная стоимость составит: $2,14 + $0,73 = $2,87 за транспортировку тысячи кубов на 100 км.
По информации аналитиков СКОЛКОВО, тарифы на прокачку газа по обеим ниткам "Северного потока" будут на уровне $2,2 за тысячу кубов на 100 км. Кроме того "Северный поток" немного короче, чем "Украинский коридор".
С 2016 года НКРЭКУ перешел на европейские стандарты расчета стоимости транспортировки газа. Вместо платы за прокачку тысячи кубов на 100 км, были установлены тарифы на вход и выход из ГТС.
Плата за вход была фиксированной – $12,47 за тыс. куб. м. Плата за выход устанавливалась отдельно для каждой точки: от $16,7 до $32,8. В пересчете на 100 км, самый дорогой тариф составлял $3,65 за тысячу кубов на 100 км.
Тарифы были повышены на основе расчетов "Укртрансгаза" (УТГ), который заложил в них ускоренную амортизацию ГТС. Компания предполагала, что эксплуатация ГТС закончится в 2020 году, после истечения срока транзитного контракта.
Однако в конце 2018 года НКРЭКУ снизила плату на вход и выход примерно в два раза. Единая плата за вход в ГТС составила $6,04, а самая высокая плата за выход на ГИС "Ужгород" теперь равна $16,88 за тысячу кубов. Теперь, в пересчете на расстояние тариф составляет $1,85 за транспортировку тысячи кубов на 100 км.