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Припинення транзиту через Україну призведе до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 жов, 2019 23:12
lapay Зачем бухать? Они "делают ноги в европы" - там за клубнику с апельсинами больше платят...
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Radon
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