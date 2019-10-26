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Припинення транзиту через
Україну призведе до...

Припинення транзиту через Україну призведе до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 23:12

lapay Зачем бухать? Они "делают ноги в европы" - там за клубнику с апельсинами больше платят...
Radon
 
Повідомлень: 1097
З нами з: 30.07.11
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