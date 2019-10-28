Припинення транзиту через Україну призведе до...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 23:12
lapay Зачем бухать? Они "делают ноги в европы" - там за клубнику с апельсинами больше платят...
Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:31
Andrijuk777, lapay и др.
В статье реальная цена по стоимости транзита по украине за 2018 год - 3.65$
А Ваши фразы "може запропонувати" это только обещания.
По факту то что может "запропонувати україна" пока не очень интересно раз решили строить СП-2
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