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У поліції роз'яснили нові
штрафи за порушення правил...

У поліції роз'яснили нові штрафи за порушення правил...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 01:20

У поліції роз'яснили нові штрафи за порушення правил...

Пропонуємо до обговорення:
ПДР давно містить норми щодо правил перевезення дітей, однак батьки часто нехтують ними.

Дивися повний текст У поліції роз'яснили нові штрафи за порушення правил перевезення дітей.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 01:20

Питання про організовані групи школярів 1-3 класів які їдуть в автобусі на екскурсії. Тепер це поза законом? Адже виходить що треба кожній дитині автокрісло в автобусі. І це в автобусах, в яких навіть ремні безпеки не завжди є. І зачасту вони повертаються вже коли темно.
nick_verbovskiy
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