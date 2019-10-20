ПДР давно містить норми щодо правил перевезення дітей, однак батьки часто нехтують ними.
Дивися повний текст У поліції роз'яснили нові штрафи за порушення правил перевезення дітей.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 01:20
У поліції роз'яснили нові штрафи за порушення правил...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У поліції роз'яснили нові штрафи за порушення правил перевезення дітей.
Додано: Чет 31 жов, 2019 01:20
Питання про організовані групи школярів 1-3 класів які їдуть в автобусі на екскурсії. Тепер це поза законом? Адже виходить що треба кожній дитині автокрісло в автобусі. І це в автобусах, в яких навіть ремні безпеки не завжди є. І зачасту вони повертаються вже коли темно.
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