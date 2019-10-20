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У поліції роз'яснили нові
штрафи за порушення правил...

У поліції роз'яснили нові штрафи за порушення правил...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 01:20

У поліції роз'яснили нові штрафи за порушення правил...

Пропонуємо до обговорення:
ПДР давно містить норми щодо правил перевезення дітей, однак батьки часто нехтують ними.

Дивися повний текст У поліції роз'яснили нові штрафи за порушення правил перевезення дітей.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 01:20

Питання про організовані групи школярів 1-3 класів які їдуть в автобусі на екскурсії. Тепер це поза законом? Адже виходить що треба кожній дитині автокрісло в автобусі. І це в автобусах, в яких навіть ремні безпеки не завжди є. І зачасту вони повертаються вже коли темно.
nick_verbovskiy
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:28

  nick_verbovskiy написав:Питання про організовані групи школярів 1-3 класів які їдуть в автобусі на екскурсії. Тепер це поза законом? Адже виходить що треба кожній дитині автокрісло в автобусі. І це в автобусах, в яких навіть ремні безпеки не завжди є. І зачасту вони повертаються вже коли темно.

Судячи з усього це автобусів не стосується
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:42

Как они заботятся о нашем здоровье.
Пора уже внедрять штрафы за несвоевременное принятие лекарств выписанных врачами.
Лицемеры.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:48

Доброго времени.Я дедушка моей младшей внучке 6лет(первоклашка) часто отвожу в школу когда папа в рейсе.И что получается я враг своей внучке (без автокресла) А когда и я на работе едет на маршрутке (о чудо она оборудована всем и ремни и кресла ),а школьные переполненые автобусы на лысой резине без всякого ТО жесть хотелось бы получить разяснения от авторов нововедения
o62781785
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:12

Судя по комментариям, так можно любую идею довести до абсурда. Начинать ведь с чего-то надо. Возите детей в креслах, как во всех цивилизованных странах. А убогие маршрутки - совсем другая тема. Сами понимаете, в нашей стране порядка никогда не будет.
ewsdewsd2
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:14

Начинайте с того, что можете изменить сами.
ewsdewsd2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:14

  o62781785 написав:Доброго времени.Я дедушка моей младшей внучке 6лет(первоклашка) часто отвожу в школу когда папа в рейсе.И что получается я враг своей внучке (без автокресла) А когда и я на работе едет на маршрутке (о чудо она оборудована всем и ремни и кресла ),а школьные переполненые автобусы на лысой резине без всякого ТО жесть хотелось бы получить разяснения от авторов нововедения

Я не автор, но я розъясню: масса покоя.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:49

Я думаю что парламентарии пусть наладят дороги общественный транспорт вконце концов автокреслами обеспечат по разумным ценам .С указом цены взлетели за облака.как будто насущнее нет в стране проблем а так как котята из огня да в полымя
o62781785
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:16

  o62781785 написав:Я думаю что парламентарии пусть наладят дороги общественный транспорт вконце концов автокреслами обеспечат по разумным ценам .С указом цены взлетели за облака.как будто насущнее нет в стране проблем а так как котята из огня да в полымя

Так сразу кресло покупать нужно было -- а не по исконно-русской привычке на "авось" надеяться.
_hunter
 
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