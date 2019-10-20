ПДР давно містить норми щодо правил перевезення дітей, однак батьки часто нехтують ними.
Дивися повний текст У поліції роз'яснили нові штрафи за порушення правил перевезення дітей.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 01:20
У поліції роз'яснили нові штрафи за порушення правил...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У поліції роз'яснили нові штрафи за порушення правил перевезення дітей.
Додано: Чет 31 жов, 2019 01:20
Питання про організовані групи школярів 1-3 класів які їдуть в автобусі на екскурсії. Тепер це поза законом? Адже виходить що треба кожній дитині автокрісло в автобусі. І це в автобусах, в яких навіть ремні безпеки не завжди є. І зачасту вони повертаються вже коли темно.
Додано: Чет 31 жов, 2019 09:28
Судячи з усього це автобусів не стосується
Додано: Чет 31 жов, 2019 09:42
Как они заботятся о нашем здоровье.
Пора уже внедрять штрафы за несвоевременное принятие лекарств выписанных врачами.
Лицемеры.
Додано: Чет 31 жов, 2019 19:48
Доброго времени.Я дедушка моей младшей внучке 6лет(первоклашка) часто отвожу в школу когда папа в рейсе.И что получается я враг своей внучке (без автокресла) А когда и я на работе едет на маршрутке (о чудо она оборудована всем и ремни и кресла ),а школьные переполненые автобусы на лысой резине без всякого ТО жесть хотелось бы получить разяснения от авторов нововедения
Додано: Чет 31 жов, 2019 20:12
Судя по комментариям, так можно любую идею довести до абсурда. Начинать ведь с чего-то надо. Возите детей в креслах, как во всех цивилизованных странах. А убогие маршрутки - совсем другая тема. Сами понимаете, в нашей стране порядка никогда не будет.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:14
Я не автор, но я розъясню: масса покоя.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:49
Я думаю что парламентарии пусть наладят дороги общественный транспорт вконце концов автокреслами обеспечат по разумным ценам .С указом цены взлетели за облака.как будто насущнее нет в стране проблем а так как котята из огня да в полымя
Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:16
Так сразу кресло покупать нужно было -- а не по исконно-русской привычке на "авось" надеяться.
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