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У поліції роз'яснили нові штрафи за порушення правил...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:15
Надеюсь, что автобустер считается у стражей порядка специальнім средством
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papazina
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