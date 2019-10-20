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У поліції роз'яснили нові
штрафи за порушення правил...

У поліції роз'яснили нові штрафи за порушення правил...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:15

Надеюсь, что автобустер считается у стражей порядка специальнім средством
papazina
 
Повідомлень: 664
З нами з: 19.12.10
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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