Уряд не планує підвищувати з нового року податки в Україні.
Дивися повний текст У Мінфіні запевняють, що 2020 року податки не зростуть.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 09:33
У Мінфіні запевняють, що 2020 року податки не зростуть
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні запевняють, що 2020 року податки не зростуть.
Додано: Чет 31 жов, 2019 09:33
Отмена ЕСВ = отмена пенсий.
Налоги сами поднимутся автоматом после поднятия минималки. Или тех кто пляшет от минималки не считают за украинцев?
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