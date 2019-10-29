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У Мінфіні запевняють, що
2020 року податки не зростуть

У Мінфіні запевняють, що 2020 року податки не зростуть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:33

У Мінфіні запевняють, що 2020 року податки не зростуть

Пропонуємо до обговорення:
Уряд не планує підвищувати з нового року податки в Україні.

Дивися повний текст У Мінфіні запевняють, що 2020 року податки не зростуть.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:33

Отмена ЕСВ = отмена пенсий.
Налоги сами поднимутся автоматом после поднятия минималки. Или тех кто пляшет от минималки не считают за украинцев?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:32

Зачем поднимат налоги? Можно просто ввести новый :)
Vis
 
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