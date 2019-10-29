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Нефьодов назвав причини зниження митних платежів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 жов, 2019 09:38
Пропонуємо до обговорення:
Митні платежі з імпорту з літа в порівнянні до відповідного періоду минулого року знизились через зміцнення національної валюти, подешевшання газу й запровадження пільг на податок на додану вартість.
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R2
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Додано: Чет 31 жов, 2019 09:38
2,4% это в пределах сезонных колебаний и ростом это конечно можно назвать, но формально. И это точно не за счет остановки контрабаса
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skrypnik_ruslan
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