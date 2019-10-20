Мінфін підтримує ідею щодо зниження податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, однак наразі можливості для здійснення цих кроків немає.
Дивися повний текст У Мінфіні підтримують ідею зменшення податків на зарплату.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 09:44
У Мінфіні підтримують ідею зменшення податків на зарплату
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні підтримують ідею зменшення податків на зарплату.
Додано: Чет 31 жов, 2019 10:00
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