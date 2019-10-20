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У Мінфіні підтримують ідею
зменшення податків на зарплату

У Мінфіні підтримують ідею зменшення податків на зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:44

У Мінфіні підтримують ідею зменшення податків на зарплату

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін підтримує ідею щодо зниження податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, однак наразі можливості для здійснення цих кроків немає.

Дивися повний текст У Мінфіні підтримують ідею зменшення податків на зарплату.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:44

Отмена ЕСВ = отмена пенсий
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:00

  p_a_l написав:Отмена ЕСВ = отмена пенсий

Пенсия в $100 (или сколько там сейчас минималка) и так = отмена пенсий.
Смысл этот бред по всем темам писать?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:25

Re: У Мінфіні підтримують ідею зменшення податків на зарплат

Отмените для начала военный сбор.
Это проще сделать.
M-A-X
 
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