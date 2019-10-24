У НАК "Нафтогаз України" очікували, що Данія дасть згоду на будівництво ділянки газопроводу "Північний потік - 2" в її водах.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" відреагував на дозвіл Данії будувати \"Північний потік-2\".
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Додано: Чет 31 жов, 2019 11:13
"Нафтогаз" відреагував на дозвіл Данії будувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" відреагував на дозвіл Данії будувати \"Північний потік-2\".
Додано: Чет 31 жов, 2019 11:13
"....Анбандлинг...... """
- Что же это вы пепелац без гравицапы из гаража выкатываете?? это непорядок!
Или вам гравицапа в пределах одной системы ненужна?
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