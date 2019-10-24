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"Нафтогаз" відреагував на
дозвіл Данії будувати...

"Нафтогаз" відреагував на дозвіл Данії будувати...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:13

"Нафтогаз" відреагував на дозвіл Данії будувати...

Пропонуємо до обговорення:
У НАК "Нафтогаз України" очікували, що Данія дасть згоду на будівництво ділянки газопроводу "Північний потік - 2" в її водах.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" відреагував на дозвіл Данії будувати \"Північний потік-2\".
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:13

"....Анбандлинг...... """

- Что же это вы пепелац без гравицапы из гаража выкатываете?? это непорядок!

Или вам гравицапа в пределах одной системы ненужна?
svetoch-10
 
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