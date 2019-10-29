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Російський Сбербанк в
Україні став прибутковим

Російський Сбербанк в Україні став прибутковим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:14

Російський Сбербанк в Україні став прибутковим

Пропонуємо до обговорення:
Чистий прибуток української «дочки» Сбербанку Росії за підсумками січня-вересня 2019 року склав 94,09 млн грн, тоді як за той же період минулого року банк отримав збиток у 7 млрд грн.

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R2
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