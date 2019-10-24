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Міжбанк: гривня має
шанс зміцнитися

Міжбанк: гривня має шанс зміцнитися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:37

Міжбанк: гривня має шанс зміцнитися

Пропонуємо до обговорення:
Останній день жовтня пройде дуже активно на валютному ринку з двома основними періодами роботи.

Дивися повний текст Міжбанк: гривня має шанс зміцнитися.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:37

Будет ли скачок курса в начале ноября 2019?

https://www.youtube.com/watch?v=uWtf8_i0sXk&t=28s

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Ірина_
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