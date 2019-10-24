Останній день жовтня пройде дуже активно на валютному ринку з двома основними періодами роботи.
Дивися повний текст Міжбанк: гривня має шанс зміцнитися.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 11:37
Міжбанк: гривня має шанс зміцнитися
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Дивися повний текст Міжбанк: гривня має шанс зміцнитися.
Додано: Чет 31 жов, 2019 11:37
Будет ли скачок курса в начале ноября 2019?
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