Про це йдеться в законопроекті.
Дивися повний текст \"Слуга народу\" планує здешевити розмитнення \"єврономерів\".
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Додано: Чет 31 жов, 2019 12:52
"Слуга народу" планує здешевити розмитнення "єврономерів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Слуга народу\" планує здешевити розмитнення \"єврономерів\".
Додано: Чет 31 жов, 2019 12:53
Да что ж за нафиг такой? Заипал этот вонючий хлам, вместе с икарусами, камазами и маршрутками с вырезаными сажевыми фильтрами.
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