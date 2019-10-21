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"Слуга народу" планує здешевити
розмитнення "єврономерів"

"Слуга народу" планує здешевити розмитнення "єврономерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 12:52

"Слуга народу" планує здешевити розмитнення "єврономерів"

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в законопроекті.

Дивися повний текст \"Слуга народу\" планує здешевити розмитнення \"єврономерів\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 12:53

Да что ж за нафиг такой? Заипал этот вонючий хлам, вместе с икарусами, камазами и маршрутками с вырезаными сажевыми фильтрами.
PV
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:06

Если вы планируете разрешить ввозить хлам то нужно принять закон о ежегодном обязательном ТО для автомобилей которые уже не на гарантии.
besarab_alexander
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